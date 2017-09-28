Допомагати захищати права українцям допомагатимуть литовці та австрійці. ВІДЕО

Допомагати захищати права українцям допомагатимуть литовці та австрійці. ВІДЕО

22:45 28.09.2017

Українська сторона ще рік тому звернулася через посольство Європейського Союзу в Україні до іноземних фахівців із проханням допомоги. Просили надати рекомендації та пропозиції, щоб покращити ситуацію із дотриманням прав людини в нашій країні. Хотіли наблизитися до європейських стандартів. І ось європейські експерти вже в Києві, а на руках у них готовий аналіз ситуації із дотриманням прав людини в Україні та свіжі рекомендації, як покращити ситуацію. Детальніше, дивіться у сюжеті.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Допомагати захищати права українцям допомагатимуть литовці та австрійці. ВІДЕО
Допомагати захищати права українцям допомагатимуть литовці та австрійці. ВІДЕО
28.09.2017 | 22:45
У Калинівці сотні небайдужих рятували постраждалих. Подробиці евакуації. ВІДЕО
У Калинівці сотні небайдужих рятували постраждалих. Подробиці евакуації. ВІДЕО
28.09.2017 | 22:15
Екс-посадовець продавав персональні дані людей в Інтернеті. ВІДЕО
Екс-посадовець продавав персональні дані людей в Інтернеті. ВІДЕО
28.09.2017 | 21:45
В інтернеті оголосили війну наркоторгівлі. ВІДЕО
В інтернеті оголосили війну наркоторгівлі. ВІДЕО
28.09.2017 | 21:15
У Сумах троє молодиків викрали людину. ВІДЕО
У Сумах троє молодиків викрали людину. ВІДЕО
28.09.2017 | 20:50
У Києві водій порушив правила і сам опинився у лікарні. ВІДЕО
У Києві водій порушив правила і сам опинився у лікарні. ВІДЕО
28.09.2017 | 20:40
Троє дітей у Житомирі потрапили під колеса машини. ВІДЕО
Троє дітей у Житомирі потрапили під колеса машини. ВІДЕО
28.09.2017 | 20:20
На Закарпатті прикордонники затримали банду "водолазів"-контрабандистів
На Закарпатті прикордонники затримали банду "водолазів"-контрабандистів
28.09.2017 | 19:30
У Києві поліція викрила чоловіка, який таємно виготовляв набої. ВІДЕО
У Києві поліція викрила чоловіка, який таємно виготовляв набої. ВІДЕО
28.09.2017 | 17:00
У Запоріжжі СБУ затримала пропагандиста теругруповання «ДНР». ВІДЕО
У Запоріжжі СБУ затримала пропагандиста теругруповання «ДНР». ВІДЕО
28.09.2017 | 16:20
У Харкові затримано організатора фальшивого пункту обміну валют. ВІДЕО
У Харкові затримано організатора фальшивого пункту обміну валют. ВІДЕО
28.09.2017 | 16:00
На Луганщині п’яний підліток вбив чоловіка. ВІДЕО
На Луганщині п’яний підліток вбив чоловіка. ВІДЕО
28.09.2017 | 07:40
У Полтаві від вогню пожежні врятували двох дітей та жінку. ВІДЕО
У Полтаві від вогню пожежні врятували двох дітей та жінку. ВІДЕО
28.09.2017 | 07:20
На Київщині поліцейські викрили організаторів секс-бізнесу. ВІДЕО
На Київщині поліцейські викрили організаторів секс-бізнесу. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
28.09.2017 | 07:00
У Києві водій «Daewoo» спровокував масштабну ДТП. ВІДЕО
28.09.2017 | 06:45
У центрі Києва під час ДТП не розминулися дві іномарки. ВІДЕО
28.09.2017 | 06:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Вибух складів з боєприпасами в Калинівці - це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.