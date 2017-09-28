Допомагати захищати права українцям допомагатимуть литовці та австрійці. ВІДЕО

Українська сторона ще рік тому звернулася через посольство Європейського Союзу в Україні до іноземних фахівців із проханням допомоги. Просили надати рекомендації та пропозиції, щоб покращити ситуацію із дотриманням прав людини в нашій країні. Хотіли наблизитися до європейських стандартів. І ось європейські експерти вже в Києві, а на руках у них готовий аналіз ситуації із дотриманням прав людини в Україні та свіжі рекомендації, як покращити ситуацію. Детальніше, дивіться у сюжеті.