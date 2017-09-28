Підсудний на Луганщині погрожував підірвати себе гранатами у суді. ВІДЕО
Підсудний на Луганщині погрожував підірвати себе гранатами у суді. ВІДЕО
Ультиматум судді. У Рубіжному, що на Луганщині підсудний погрожував підірвати себе гранатами просто у залі суду – на засіданні. Він дістав боєприпаси одразу, як суддя оголосив йому обвинувальний вирок. Подробиці у сюжеті.
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