У Харкові колишній посадовець виступив посередником у корупційній справі. ВІДЕО

Зловмисника затримали на «гарячому» працівники слідчого управління ГУНП в Харківській області, Управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України та Прокуратури Харківської області.

46-річний харків’янин, в недавньому минулому посадовець, підбурював громадянина передати посадовцям Харківської міськради неправомірну вигоду в сумі 655 тисяч гривень, в еквіваленті 25 000 доларів, за позитивне вирішення питання про виділення земельної ділянки в межах Харкова.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Речові докази вилучені.

Вирішується питання про затримання чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області