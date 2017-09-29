У Харкові колишній посадовець виступив посередником у корупційній справі. ВІДЕО
У Харкові колишній посадовець виступив посередником у корупційній справі. ВІДЕО
Зловмисника затримали на «гарячому» працівники слідчого управління ГУНП в Харківській області, Управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України та Прокуратури Харківської області.
46-річний харків’янин, в недавньому минулому посадовець, підбурював громадянина передати посадовцям Харківської міськради неправомірну вигоду в сумі 655 тисяч гривень, в еквіваленті 25 000 доларів, за позитивне вирішення питання про виділення земельної ділянки в межах Харкова.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Речові докази вилучені.
Вирішується питання про затримання чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області
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