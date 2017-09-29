У Миколаєві поліція затримала злодія, який обікрав депутата міськради. ВІДЕО

У Миколаєві поліція затримала злодія, який обікрав депутата міськради. ВІДЕО

01:01 29.09.2017

До Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївські області звернулася 55-річна жінка з повідомленням про те, що з автомобіля "Pegeoot 308", який вона залишила біля будинку 82 по вул. Чкалова, шляхом розбиття скла на передніх пасажирських дверях, викрадено сумку із документами та грошовими коштами в сумі 150 доларів США та 3 тис. грн.

Вжитими оперативними заходами та завдяки показам свідків, які надали детальний опис зовнішності злочинця, поліцейські встановили особу крадія, ним виявився 37- річний раніше судимий за злочини, пов’язані з наркотиками, громадянин іншої країни. Зі слів зловмисника, у нього не було коштів на їжу, тож він і вирішив заволодіти чужим майном. Вчинивши злочин злодій, забрав кошти, а інші речі викинув.

Перевіряється причетність зловмисника до вчинення інших аналогічних злочинів на території Центрального району та обласного центру.

За узгодженням із місцевою прокуратурою вирішується питання про повідомлення злочинцю про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Миколаєві поліція затримала злодія, який обікрав депутата міськради. ВІДЕО
У Миколаєві поліція затримала злодія, який обікрав депутата міськради. ВІДЕО
29.09.2017 | 01:01
Підсудний на Луганщині погрожував підірвати себе гранатами у суді. ВІДЕО
Підсудний на Луганщині погрожував підірвати себе гранатами у суді. ВІДЕО
28.09.2017 | 23:15
Допомагати захищати права українцям допомагатимуть литовці та австрійці. ВІДЕО
Допомагати захищати права українцям допомагатимуть литовці та австрійці. ВІДЕО
28.09.2017 | 22:45
У Калинівці сотні небайдужих рятували постраждалих. Подробиці евакуації. ВІДЕО
У Калинівці сотні небайдужих рятували постраждалих. Подробиці евакуації. ВІДЕО
28.09.2017 | 22:15
Екс-посадовець продавав персональні дані людей в Інтернеті. ВІДЕО
Екс-посадовець продавав персональні дані людей в Інтернеті. ВІДЕО
28.09.2017 | 21:45
В інтернеті оголосили війну наркоторгівлі. ВІДЕО
В інтернеті оголосили війну наркоторгівлі. ВІДЕО
28.09.2017 | 21:15
У Сумах троє молодиків викрали людину. ВІДЕО
У Сумах троє молодиків викрали людину. ВІДЕО
28.09.2017 | 20:50
У Києві водій порушив правила і сам опинився у лікарні. ВІДЕО
У Києві водій порушив правила і сам опинився у лікарні. ВІДЕО
28.09.2017 | 20:40
Троє дітей у Житомирі потрапили під колеса машини. ВІДЕО
Троє дітей у Житомирі потрапили під колеса машини. ВІДЕО
28.09.2017 | 20:20
На Закарпатті прикордонники затримали банду "водолазів"-контрабандистів
На Закарпатті прикордонники затримали банду "водолазів"-контрабандистів
28.09.2017 | 19:30
У Києві поліція викрила чоловіка, який таємно виготовляв набої. ВІДЕО
У Києві поліція викрила чоловіка, який таємно виготовляв набої. ВІДЕО
28.09.2017 | 17:00
У Запоріжжі СБУ затримала пропагандиста теругруповання «ДНР». ВІДЕО
У Запоріжжі СБУ затримала пропагандиста теругруповання «ДНР». ВІДЕО
28.09.2017 | 16:20
У Харкові затримано організатора фальшивого пункту обміну валют. ВІДЕО
У Харкові затримано організатора фальшивого пункту обміну валют. ВІДЕО
28.09.2017 | 16:00
На Луганщині п’яний підліток вбив чоловіка. ВІДЕО
На Луганщині п’яний підліток вбив чоловіка. ВІДЕО
28.09.2017 | 07:40
У Полтаві від вогню пожежні врятували двох дітей та жінку. ВІДЕО
У Полтаві від вогню пожежні врятували двох дітей та жінку. ВІДЕО
28.09.2017 | 07:20
На Київщині поліцейські викрили організаторів секс-бізнесу. ВІДЕО
На Київщині поліцейські викрили організаторів секс-бізнесу. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
28.09.2017 | 07:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Вибух складів з боєприпасами в Калинівці - це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.