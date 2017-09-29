У Миколаєві поліція затримала злодія, який обікрав депутата міськради. ВІДЕО

До Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївські області звернулася 55-річна жінка з повідомленням про те, що з автомобіля "Pegeoot 308", який вона залишила біля будинку 82 по вул. Чкалова, шляхом розбиття скла на передніх пасажирських дверях, викрадено сумку із документами та грошовими коштами в сумі 150 доларів США та 3 тис. грн.

Вжитими оперативними заходами та завдяки показам свідків, які надали детальний опис зовнішності злочинця, поліцейські встановили особу крадія, ним виявився 37- річний раніше судимий за злочини, пов’язані з наркотиками, громадянин іншої країни. Зі слів зловмисника, у нього не було коштів на їжу, тож він і вирішив заволодіти чужим майном. Вчинивши злочин злодій, забрав кошти, а інші речі викинув.

Перевіряється причетність зловмисника до вчинення інших аналогічних злочинів на території Центрального району та обласного центру.

За узгодженням із місцевою прокуратурою вирішується питання про повідомлення злочинцю про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області