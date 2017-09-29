На Закарпатті після ДТП три автомобілі розкидало по різні боки дороги. ВІДЕО

Близько 07:30 ранку на шляху від Тячева до села Бедевля у аварію втрапили три автівки. За словами очевидців, одна із них – «Рено» взагалі стояла припаркована на узбіччі. А от як «Джип Черокі» і «Мерседес спринтер» опинилися у кюветі, причому по різні боки дороги – поки загадка навіть для правоохоронців. Детальніше у сюжеті.

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https://www.youtube.com/watch?v=BB-RTcG7a0I&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=gAgWbGL2_X8&feature=youtu.be

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