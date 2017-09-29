Реакція влади та спільнот на вирок суду Ільмі Умерову. ВІДЕО

Вирок лідеру кримськотатарського національного руху Ільмі Умерову – 2 роки колонії-поселення, що виніс суд в окупованому Криму вже засудили провідні правозахисні організації. Керівництво Amnesty International в Україні назвало таке рішення суду черговим зазіханням на основні права та свободи людини на півострові. Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови із Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель наголосив на важливості скасувати ганебний вирок.