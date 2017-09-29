Жителям Калинівки дозволять повернутися додому. ВІДЕО
Жителям Калинівки дозволять повернутися додому. ВІДЕО
Уже незабаром жителям Калинівки на Вінниччині дозволять повертатися додому після вимушеної евакуації. За словами заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Михайла Коваля населений пункт в безпеці.
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