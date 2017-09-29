У київському інституті після пожежі рятувальники знайшли тіло людини. ВІДЕО
У київському інституті після пожежі рятувальники знайшли тіло людини. ВІДЕО
Коли рятувальники оглядали повторно місце пожежі, вже вдень, в одному з корпусів університету знайшли обвуглене тіло людини у ліфті. Під час гасіння пожежі будівля була знеструмлена, вочевидь, саме в той час хтось із людей у паніці хотів покинути навчальний заклад ліфтом. Аж раптом той зупинився. Людина так і не змогла дістатись безпечного місця, загинула всередині.
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