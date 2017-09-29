Поліцейські Києва затримали наркодилера зі зброєю. ВІДЕО

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який вдома зберігав зброю та наркотики. До того ж облаштував навіть таку собі майстерню з виготовлення ножів. Поліцейські вийшли на слід чоловіка, який організував склад зброї вдома. Розповсюджував її, а ще приторговував наркотиками.