Поліцейські Києва затримали наркодилера зі зброєю. ВІДЕО
Поліцейські Києва затримали наркодилера зі зброєю. ВІДЕО
Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який вдома зберігав зброю та наркотики. До того ж облаштував навіть таку собі майстерню з виготовлення ножів. Поліцейські вийшли на слід чоловіка, який організував склад зброї вдома. Розповсюджував її, а ще приторговував наркотиками.
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