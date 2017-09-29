В Одесі поліцейські затримали чоловіка, яки забив подругу на смерть. ВІДЕО

В Одесі поліцейські затримали чоловіка, яки забив подругу на смерть. ВІДЕО

11:02 29.09.2017

До поліції надійшло повідомлення від лікарів «швидкої допомоги»  про те, що в одній з квартир на проспекті Добровольського знаходиться тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Суворовського відділу поліції. Під час огляду на тілі загиблої були виявлені тілесні ушкодження у вигляді відкритих переломів лицьових кісток черепа, закритої травми черева та розриву брижейки.

В ході оперативно-розшукових заходів за гарячими слідами працівниками батальйону поліції особливого призначення був затриманий підозрюваний у вчиненні вказаного правопорушення. Ним виявився 32-річний місцевий житель. У чоловіка було вилучено одяг та взуття зі слідами, схожими на кров.

Було встановлено, що зловмисник – співмешканець потерпілої. Того вечора його цивільна дружина знаходилася у гостях у свого колишнього чоловіка. Коли підозрюваний прийшов забирати дружину додому, вона та її колишній чоловік спали у стані алкогольного сп’яніння. Будучи також нетверезим, правопорушник взявся будити жінку та вимагати йти додому. Співмешканка опиралася і тоді він почав наносити їй удари по голові та тілу. Згідно з висновком лікарів, постраждала померла від больового шоку.

Побачивши, що жінка не ворушиться, зловмисник з її телефону викликав «швидку», а сам вийшов на вулицю, купив спиртного і став його розпивати у дворі однієї з сусідніх багатоповерхівок. Саме там його і знайшли правоохоронці.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зараз чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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