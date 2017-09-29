СБУ викрила на хабарництві керівництво виконавчої служби Одещини. ВІДЕО

СБУ викрила на хабарництві керівництво виконавчої служби Одещини. ВІДЕО

17:30 29.09.2017

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарях керівництво Головного територіального Управління юстиції Одеської області.

Правоохоронці встановили, що заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби систематично вимагав через своїх підлеглих гроші від учасників виконавчих проваджень за «вирішення питань» на їхню користь під час виконання судових рішень.

Посадовець встановив "тарифи" на проведення низки виконавчих дій. Зокрема, зняття розшуку з авто та передача боржнику на відповідальне зберігання коштувало від п’ятисот до двох тисяч доларів США, залежно від марки машини, закриття провадження за формальними підставами ‒ від десяти до тридцяти відсотків від суми боргу. За затягування виконання судового рішення та процедури передачі майна на реалізацію чиновник вимагав до п’ятдесяти відсотків від суми арештованого майна, за активізацію виконавчих дій ‒ від 10 до 20 відсотків суми стягнення.

Співробітники СБ України задокументували, що посадовець вимагав шість з половиною тисяч доларів США за затягування процедур виконання судових рішень зі стягнення грошей з боржників за виконавчими провадженнями.

Оперативники спецслужби затримали заступника головного територіального управління юстиції та головного фахівця управління у центрі Одеси після отримання шести тисяч доларів США. Раніше зловмисники отримали першу частину хабара у розмірі п’ятсот американських доларів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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