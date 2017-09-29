У Черкасах невідомі вбили депутата. ВІДЕО
У Черкасах невідомі вбили депутата. ВІДЕО
Михайло Бінусов депутат черкаської міської ради, до того ж його нещодавно призначили на посаду начальника Департамету житлово-комунального господарства. Саме з цим призначенням і пов’язують вбивство. Міський голова впевнений – Бінусова вбили, бо той натрапив і хотів викрити корупційну схему в департаменті.
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