У Черкасах невідомі вбили депутата. ВІДЕО

Михайло Бінусов депутат черкаської міської ради, до того ж його нещодавно призначили на посаду начальника Департамету житлово-комунального господарства. Саме з цим призначенням і пов’язують вбивство. Міський голова впевнений – Бінусова вбили, бо той натрапив і хотів викрити корупційну схему в департаменті.