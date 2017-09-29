На Хмельниччині внаслідок авіакатастрофи загинули два пілоти. ВІДЕО
На Хмельниччині внаслідок авіакатастрофи загинули два пілоти. ВІДЕО
У Красилівському районі Хмельницької області розбився літак. Це сталося під час виконання навчального польоту. В мить, коли літак Л-39 опинився в районі населеного пункту Старокостянтинів, зник зв’язок із пілотами.
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