В Одесі поранили солдата Нацгвардії. ВІДЕО

В Одесі пізно вночі на солдата Нацгвардії, який перебував у відпустці, напали невідомі. З ним ще був товариш та двоє подружок. В результаті бійки солдат і його знайомий отримали ножові поранення. Їх обох госпіталізували. Правоохоронці по гарячих слідах затримали трьох підозрюваних. Вони уже зізналися, що напали на військового і його друга. В поліції по даному факту відкрили кримінальне провадження. Детальніше, дивіться у сюжеті.

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