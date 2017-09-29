Всиновлення в Україні стало престижним. Чому? ВІДЕО
Всиновлення в Україні стало престижним. Чому? ВІДЕО
Складно повірити, але ще якихось 10 років тому брати до своєї родини сироту, здавалося чимось стисливим. Так було колись, але не зараз. Тепер сміливо можна сказати – всиновити дитину – благородно і престижно! І така значна зміна ставлення людей до цієї проблеми – це заслуга Людмили Волинець. Подробиці у сюжеті.
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