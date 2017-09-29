У Трускавці водійка на переході збила молоде подружжя з немовлям. ВІДЕО

Водійка на мікроавтобусі на пішохідному переході знесла з ніг усю сім`ю. Така моторошна новина просто сколихнула невеличке курортне містечко на Львівщині – Трускавець. Зараз вислухаємо очевидців ДТП. Вони, звісно, дуже налякані. Ще б пак, на їхніх очах, у подружню пару, яка йшла з дитячим візочком, на швидкості летів автомобіль. Дивом в останню мить батько встиг відштовхнути коляску з дитиною у бік. Але жінці та чоловіку тікати було нікуди.

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