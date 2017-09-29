У Трускавці водійка на переході збила молоде подружжя з немовлям. ВІДЕО
У Трускавці водійка на переході збила молоде подружжя з немовлям. ВІДЕО
Водійка на мікроавтобусі на пішохідному переході знесла з ніг усю сім`ю. Така моторошна новина просто сколихнула невеличке курортне містечко на Львівщині – Трускавець. Зараз вислухаємо очевидців ДТП. Вони, звісно, дуже налякані. Ще б пак, на їхніх очах, у подружню пару, яка йшла з дитячим візочком, на швидкості летів автомобіль. Дивом в останню мить батько встиг відштовхнути коляску з дитиною у бік. Але жінці та чоловіку тікати було нікуди.
І не лише це… Також в «Огляді ДТП»:
Масштабна ДТП у Києві… зіштовхнулися 4 авто…
Після ДТП неподалік Вінниці «Lexus» перетворився на металобрухт.
Одяг ведучої: http://www.royal-butik.com.ua/
|
29.09.2017 | 22:15
|
29.09.2017 | 21:45
|
29.09.2017 | 21:15
|
29.09.2017 | 20:45
|
29.09.2017 | 20:15
|
29.09.2017 | 19:45
|
29.09.2017 | 17:30
|
29.09.2017 | 11:02
|
29.09.2017 | 07:00
|
29.09.2017 | 06:49
|
29.09.2017 | 06:45
|
29.09.2017 | 06:30
|
29.09.2017 | 06:12
|
29.09.2017 | 06:02
|
29.09.2017 | 01:01
|
28.09.2017 | 23:15
-
- 1 з 856
- ››