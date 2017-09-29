У Києві провели акцію підтримки, арештованого ФСБ, журналіста Сущенка. ВІДЕО
У Києві провели акцію підтримки, арештованого ФСБ, журналіста Сущенка. ВІДЕО
Офіс інформаційного агентства «Укрінформ» у центрі Києва. Не дивно, що саме тут провели акцію, присвячену річниці незаконного арешту у Москві кореспондента «Укрінформ» Романа Сущенка. Журналіст вже рік провів за гратами у російському СІЗО… 365 днів Україна та наші міжнародні партнери домагаються звільнення Романа Сущенка. Подробиці у сюжеті.
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