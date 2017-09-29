На Волині бурштинокопач намагався підкупити поліцейських. ВІДЕО

Чоловіку вдалось накопати бурштину на мільйон гривень. Він уже його обробляв та домовився про вивезення готового товару закордон. Але про нелегальний бізнес дізнались у поліції. Бурштин на мільйон мали конфіскувати. Але чоловік вирішив, що треба повертати дорогоцінне каміння, тож запропонував правоохоронцям хабар. 2 тисячі доларів, щоб бурштин з його сховів нікуди не подівся.

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