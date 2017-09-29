На Волині бурштинокопач намагався підкупити поліцейських. ВІДЕО
На Волині бурштинокопач намагався підкупити поліцейських. ВІДЕО
Чоловіку вдалось накопати бурштину на мільйон гривень. Він уже його обробляв та домовився про вивезення готового товару закордон. Але про нелегальний бізнес дізнались у поліції. Бурштин на мільйон мали конфіскувати. Але чоловік вирішив, що треба повертати дорогоцінне каміння, тож запропонував правоохоронцям хабар. 2 тисячі доларів, щоб бурштин з його сховів нікуди не подівся.
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