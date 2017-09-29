Омбудсмен України запропонувала колезі з РФ разом відвідувати політв'язнів. ВІДЕО
Омбудсмен України запропонувала колезі з РФ разом відвідувати політв'язнів. ВІДЕО
Роман Сущенко, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Микола Карпюк та багато інших громадян України перебувають за гратами на території Російської Федерації. Тож Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулась до своєї колеги з Російської Федерації Тетяни Москалькової з ініціативою організувати спільний моніторинговий візит до місць позбавлення волі. Таким чином буде змога особисто зустрітися з незаконно ув’язненими українцями.
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