Омбудсмен України запропонувала колезі з РФ разом відвідувати політв'язнів. ВІДЕО

Роман Сущенко, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Микола Карпюк та багато інших громадян України перебувають за гратами на території Російської Федерації. Тож Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулась до своєї колеги з Російської Федерації Тетяни Москалькової з ініціативою організувати спільний моніторинговий візит до місць позбавлення волі. Таким чином буде змога особисто зустрітися з незаконно ув’язненими українцями.