У Києві жінка знайшла свого колишнього чоловіка мертвим. ВІДЕО
У Києві жінка знайшла свого колишнього чоловіка мертвим. ВІДЕО
У одному із приватних будинків столиці виявили мертвого чоловіка. Він вже два дні не телефонував і не відповідав на дзвінки своєї старенької матері, тож вона попросила колишню дружину сина глянути, як він там. Тільки-но жінка зайшла до літньої кухні – побачила на ліжку чоловіка. Той був мертвим. Більше дивіться у сюжеті.
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