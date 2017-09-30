У Черкасах поліцейські виявили гранату в автомобілі у молодика. ВІДЕО

У Черкасах поліцейські виявили гранату в автомобілі у молодика. ВІДЕО

09:00 30.09.2017

До поліцейських Черкаського відділу надійшла інформація, що мешканець Черкас в своєму авто зберігає зброю. Дана інформація була негайно взята до опрацювання. Правоохоронці встановили підозрювану особу. Ним виявився 20-річний черкащанин.

Вказане авто було зупинене для перевірки на одній із вулиць міста. Під час обшуку в його транспортному засобі в бардачку поліцейські знайшли гранату Ф-1 з запалом. Як пояснив підозрюваний, він її привіз із зони проведення бойових дій як сувенір.

Речовий доказ вилучено та направлено на відповідні експертизи. За даним фактом Черкаським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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