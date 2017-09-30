У Полтаві поліцейські в одній з квартир поліція ліквідувала наркокубло. ВІДЕО

У Полтаві поліцейські в одній з квартир поліція ліквідувала наркокубло. ВІДЕО

19:00 30.09.2017

Правоохоронці встановили, що 36-річна жінка зі своїм 40-річним співмешканцем виготовляли важкі наркотики за місцем проживання, збували їх громадянам, а також надавали своє житло іншим особам для вживання наркоречовин.

Інформацію про причетність пари до наркозлочинів працівники поліції по протидії наркозлочинності отримали напередодні. Слідчими було відкрито кримінальне провадження, а оперативники розпочали документування їх злочинної діяльності.

Затримали раніше судимих чоловіка та жінку під час чергового збуту опію ацетильованого. У ході проведення санкціонованого обшуку, де проживає пара, поліцейські виявили шприц із близько 15-ти мілілітрами опію. На подвір’ї біля будинку правоохоронці вилучили майже 30 літрів сировини для виготовлення наркотику а також насіння маку снотворного.

Встановлено, що у тому ж будинку проживали ще четверо осіб, які вживали там наркотик. Серед них – наркозалежна жінка з двома малолітніми дітьми. Поліцейські склали протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

36-річну жінку та 40-річного чоловіка затримали у порядку статті 208-ї Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Працівниками поліції проводяться досудові розслідування у відкритих кримінальних провадженнях за статтею 307 (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), статтею 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів), а також статтею 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Відповідно до чинного законодавства, затриманим може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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