На Івано-Франківщині затримали ґвалтівника 11-річної дитини. ВІДЕО

На пошуки зловмисника поліцейським знадобилося 2 дні. Сама жахлива трагедія сталася у селі Нижній Вербіж. Дівчинка якраз поверталася зі школи, як незнайомець підійшов до неї, схопив за руку і потяг у придорожні хащі. Аби та не кричала, він заклеїв їй рота скотчем і зґвалтував. Більше у сюжеті.