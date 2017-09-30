На Закарпатті активістів не пустили на сесію облради. ВІДЕО
На Закарпатті активістів не пустили на сесію облради. ВІДЕО
Виконавчий директор громадської організації «Закарпатська Громада» написав заяву до поліції. В якій пояснив - він не зміг потрапити на пленарне засідання восьмої сесії обл. ради, зокрема коли там розглядали звернення щодо закону про освіту.
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