В СБУ можуть помилувати охоронця бойовиків. ВІДЕО

В СБУ можуть помилувати охоронця бойовиків. ВІДЕО

22:30 30.09.2017

Дням на милість Службі безпеки України добровільно здався черговий деенерівець. Чоловік охоронцем працював на терористів ще з 2014-го року. Зізнається, доводилось охороняти навіть так званих генералів ДНР. Зараз розповідає – спочатку повірив терористам. Думав, що незалежна, самостійна республіка процвітатиме, люди будуть жити краще. Однак, коли побачив реальні дії бойовиків, що ті навіть катують людей, спробував втекти, але марно…Нині ж сам здався українським силовикам.

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