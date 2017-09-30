В СБУ можуть помилувати охоронця бойовиків. ВІДЕО

Дням на милість Службі безпеки України добровільно здався черговий деенерівець. Чоловік охоронцем працював на терористів ще з 2014-го року. Зізнається, доводилось охороняти навіть так званих генералів ДНР. Зараз розповідає – спочатку повірив терористам. Думав, що незалежна, самостійна республіка процвітатиме, люди будуть жити краще. Однак, коли побачив реальні дії бойовиків, що ті навіть катують людей, спробував втекти, але марно…Нині ж сам здався українським силовикам.