У Києві вантажівка на смерть збила жінку. ВІДЕО

У Києві вантажівка на смерть збила жінку. ВІДЕО

19:30 30.09.2017

Свідками смертельної аварії стала наша знімальна група вдень у Києві. На проспекті Леся Курбаса вантажівка МАН на смерть збила жінку.

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