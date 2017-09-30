У Києві вантажівка на смерть збила жінку. ВІДЕО
У Києві вантажівка на смерть збила жінку. ВІДЕО
Свідками смертельної аварії стала наша знімальна група вдень у Києві. На проспекті Леся Курбаса вантажівка МАН на смерть збила жінку.
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