Біля недобудованої АЗС у Києві знову спалахнув конфлікт. ВІДЕО
Біля недобудованої АЗС у Києві знову спалахнув конфлікт. ВІДЕО
Вночі вулиця Ревуцького у столиці вкотре стала епіцентром заворушень. На узбіччі - карети швидкої допомоги та екіпажі поліцейських. А посеред дороги – бурхливий клекочучий натовп. Впереміш правоохоронці та місцеві жителі. Конфлікт повсякчас досягає точок кипіння. Більше у сюжеті.
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