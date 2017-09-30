Біля недобудованої АЗС у Києві знову спалахнув конфлікт. ВІДЕО

Вночі вулиця Ревуцького у столиці вкотре стала епіцентром заворушень. На узбіччі - карети швидкої допомоги та екіпажі поліцейських. А посеред дороги – бурхливий клекочучий натовп. Впереміш правоохоронці та місцеві жителі. Конфлікт повсякчас досягає точок кипіння. Більше у сюжеті.