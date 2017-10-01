СБУ викрила на хабарі чиновника Дніпровської міської ради. ВІДЕО

СБУ викрила на хабарі чиновника Дніпровської міської ради. ВІДЕО

08:00 01.10.2017

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою Дніпропетровської області затримали на хабарі головного спеціаліста Управління земельних відносин Дніпровської міської ради

Встановлено, що чиновник систематично вимагав гроші з місцевих мешканців за оформлення документів у земельній сфері. Оперативники спецслужби задокументували, що посадовець «запропонував» місцевому мешканцю сплатити двадцять п’ять тисяч гривень, крім офіційно встановлених платежів, за погодження документів на відведення земельної ділянки та реєстрацію житлового будинку.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному із спальних районів Дніпра під час отримання першої частини хабара у розмірі десять тисяч гривень.

Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають першочергові слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою Дніпропетровської області затримали на хабарі головного спеціаліста Управління земельних відносин Дніпровської міської ради.

Встановлено, що чиновник систематично вимагав гроші з місцевих мешканців за оформлення документів у земельній сфері. Оперативники спецслужби задокументували, що посадовець «запропонував» місцевому мешканцю сплатити двадцять п’ять тисяч гривень, крім офіційно встановлених платежів, за погодження документів на відведення земельної ділянки та реєстрацію житлового будинку.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному із спальних районів Дніпра під час отримання першої частини хабара у розмірі десять тисяч гривень.

Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають першочергові слідчі дії.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3939#.nZFsQULr.dpbs

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