На Донеччині СБУ викрила мережу інформаторів «ДНР». ВІДЕО

На Донеччині СБУ викрила мережу інформаторів «ДНР». ВІДЕО

09:00 01.10.2017

Співробітники Служби безпеки України викрили у Волноваському районі Донеччини мережу інформаторів терористичної організації «ДНР».

Правоохоронці встановили, що уродженець Волноваського району у 2014 році приєднався до одного з незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР». Протягом 2016-2017 років бойовик залучив до співробітництва як інформаторів декількох місцевих жителів рідного району, які залишилися на території підконтрольній українській владі.

Інформатори, за вказівкою бойовика, збирали дані про переміщення, дислокацію військової техніки та підрозділів сил антитерористичної операції поблизу лінії розмежування і телефоном передавали інформацію терористам. Співробітники спецслужби задокументували, що координати, які передавали зловмисники, використовувалися бандугрупованнями для обстрілів позицій Збройних Сил України.

Оперативники СБ України затримали двох активних учасників інформаторської мережі за місцем їх проживання, стосовно решти зловмисників тривають відповідні процесуальні дії.

Слідчими управління СБ України в Рівненській області відкрито кримінальне провадження та повідомлено затриманим про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Одному з інформаторів суд вже обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Через перебування організатора на території тимчасово контрольованій бойовиками слідчі СБУ розпочали процедуру спеціального досудового розслідування для передачі матеріалів до суду для заочного засудження бойовика.

Тривають першочергові слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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