Резонансні вбивства інкасаторів у Харкові пов’язані між собою. ВІДЕО

Небезпечний злочинець, який досі залишається на волі…З 2001 року у Харкові сталося чимало нападів на інкасаторів. 17 службовців загинули при виконанні своєї роботи. Нікого не затримали, підозрюваних не було. І от через 11 років правоохоронці заявили - численні напади на інкасаторів у Харкові пов’язані між собою. Більше того – їх вчинила одна людина.