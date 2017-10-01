Резонансні вбивства інкасаторів у Харкові пов’язані між собою. ВІДЕО
Резонансні вбивства інкасаторів у Харкові пов’язані між собою. ВІДЕО
Небезпечний злочинець, який досі залишається на волі…З 2001 року у Харкові сталося чимало нападів на інкасаторів. 17 службовців загинули при виконанні своєї роботи. Нікого не затримали, підозрюваних не було. І от через 11 років правоохоронці заявили - численні напади на інкасаторів у Харкові пов’язані між собою. Більше того – їх вчинила одна людина.
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