На Київщині поліцейські викрили організаторів секс-бізнесу. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На Київщині поліцейські викрили організаторів секс-бізнесу. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Зловмисники організували для клієнтів широкий спектр сексуальних послуг. Одна з засновників бузнсу - 28 річна жінки родом із Київщини.
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