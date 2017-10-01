В інтернеті оголосили війну наркоторгівлі. ВІДЕО

Все більш відомим стає своєрідний рух під назвою «Нацдруг» або як вони себе ще називають «Наркокаратель». Молоді люди створили сторінку у Facebook і навіть окремий сайт. Там вони розмістили свій проморолик та пояснили, що вважають своїм обов’язком покласти край наркоторгівлі. При цьому запевнили, що безпощадно викорінюватимуть це зло. Детальніше, дивіться у сюжеті.