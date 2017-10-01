На Одещині сім’я прожила 13 років у рабстві. ВІДЕО

На Одещині сім’я прожила 13 років у рабстві. ВІДЕО

19:30 01.10.2017

13 років у рабстві прожила Тамара Чернега та її син Іван із сестрою з міста Балти Одеської області. Увесь цей час люди працювали на тамтешню сім’ю ромів. Спочатку кажуть все було добре. Їм пообіцяли гроші і перший рік платили невелику зарплату, годували. Але згодом все змінилося. Про гроші довелось забути, а їли лише по кілька разів на тиждень, та й то кажуть: лише об’їдки зі столу. Коли відмовлялись працювати їх сильно били. Кілька разів чоловік намагався втекти із рабства, але його знаходили і повертали назад. Писали і заяву тоді ще в міліцію, але там, нібито, закривали на їхню проблему очі. Можливо, так би тривало і далі, але про цих людей дізнався ветеран АТО Юрій Козариз. Він разом із побратимами звернувся в поліцію і разом з правоохоронцями приїхав до будинку, де знущалися над Іваном та його матір’ю. Детальніше, дивіться у сюжеті.

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