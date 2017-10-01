В Києві поліцейські затримали водія з пістолетом. ВІДЕО
В Києві поліцейські затримали водія з пістолетом. ВІДЕО
В Дніпровському районі Києва поліцейські проводили багатообіцяючу операцію під гучною назвою «Зброя. Вибухівка». Під підозру правоохоронців потрапив один з водіїв. В нього в машині знайшли пістолет. Чоловіка затримали, а в його будинку провели обшуки. Там теж виявили зброю, а саме: гвинтівку з глушником, багато патронів та спеціальний апарат для виготовлення набоїв.
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