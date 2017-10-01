В Полтаві правоохоронці викрили наркопритон. ВІДЕО

В Полтаві правоохоронці викрили наркопритон. ВІДЕО

22:30 01.10.2017

В Полтаві сімейна пара заробляла на наркотиках. Окрім дози своїм клієнтам надавали ще й житло. Дозволяли переночувати прямо разом із ними в будинку. Про цей притон дізналися правоохоронці. Ретельно спланували спецоперацію і коли вирішили, що можна влаштовувати облаву, почали діяти. Разом із торговцями наркотиками в будинку було ще четверо постійних клієнтів. Кімнати були захаращені, а разом із однією молодою жінкою було двоє дітей. Одне – ще немовля. Ну а сама матір відпочивала поруч. За словами правоохоронців, на вигляд вона була під дією наркотиків, а шприци для дози, кажуть, тримали в кульках із дитячим одягом. Соціальні служби вже забрали дітей і вирішують питання про позбавлення жінки батьківських прав. Поліція відкрила справу відносно господарів помешкання. Їм інкримінують виготовлення та збут наркотиків. 

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