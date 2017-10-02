Під час пожежі у Львові чоловік дістав опіки та отруївся продуктами горіння.ВІДЕО
Під час пожежі у Львові чоловік дістав опіки та отруївся продуктами горіння.ВІДЕО
О 17:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в підвалі шестиповерхового житлового будинку в м. Львові по вул. Комарова, 2.
На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи державної пожежно-рятувальної частини № 2 м. Львова та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у Львівській області.
Внаслідок пожежі отримав опіки ІІ-го ступеня важкості та отруївся продуктами горіння, чоловік, 1982 року народження. Потерпілого, в стані середньої важкості, госпіталізували в Львівську обласну клінічну лікарню.
Пожежу локалізовано о 17:33 та ліквідовано о 17:34.
До ліквідації пожежі залучили 13 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.
Причина виникнення займання встановлюється.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області
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