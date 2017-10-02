Смертельна п’янка: у Києві біля «наливайки» знайшли мертвого чоловіка. ВІДЕО
Смертельна п’янка: у Києві біля «наливайки» знайшли мертвого чоловіка. ВІДЕО
Київ. Пізній вечір. Саме о цій порі починають гуртуватися і прихильники міцного алкоголю. В пошуках дешевої випивки нерідко зустрічаються в закладах, що їх у народі називають «наливайками». Котингент відповідний. Тож не рідко в «наливайках» відбуваються п’яні бійки та погроми. Однак цього разу застілля компанії закінчилося куди трагічніше.
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