Смертельна п’янка: у Києві біля «наливайки» знайшли мертвого чоловіка. ВІДЕО

Київ. Пізній вечір. Саме о цій порі починають гуртуватися і прихильники міцного алкоголю. В пошуках дешевої випивки нерідко зустрічаються в закладах, що їх у народі називають «наливайками». Котингент відповідний. Тож не рідко в «наливайках» відбуваються п’яні бійки та погроми. Однак цього разу застілля компанії закінчилося куди трагічніше.