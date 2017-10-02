У Запоріжжі пожежа відібрала життя 5 людей. ВІДЕО
У Запоріжжі пожежа відібрала життя 5 людей. ВІДЕО
У центрі Запоріжжя серед ночі зайнявся хостел. На вулицю Жуковського випадковий перехожий викликав пожежних, але на той момент будівля вже палала на повну. Постояльці опинилися у вогняній пастці. Через сильний дим вийти коридором вони не могли, а на вікнах були грати. Врятувати вдалося 4 людей, у тому числі, 8-річну дівчинку. 4 постояльців згоріли живцем, ще 1 чоловік помер у кареті швидкої. Подробиці у сюжеті.
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