У Запоріжжі пожежа відібрала життя 5 людей. ВІДЕО

У центрі Запоріжжя серед ночі зайнявся хостел. На вулицю Жуковського випадковий перехожий викликав пожежних, але на той момент будівля вже палала на повну. Постояльці опинилися у вогняній пастці. Через сильний дим вийти коридором вони не могли, а на вікнах були грати. Врятувати вдалося 4 людей, у тому числі, 8-річну дівчинку. 4 постояльців згоріли живцем, ще 1 чоловік помер у кареті швидкої. Подробиці у сюжеті.