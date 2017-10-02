У Києві в легковика відірвало дах. ВІДЕО

У Києві в легковика відірвало дах. ВІДЕО

20:45 02.10.2017

Київ, день, середмістя. Як і завжди у цей час на широченній вулиці Великій васильківській з одностороннім рухом доволі щільний потік машин. Але це не завадило водію Тойоти добряче розігнати свій автомобіль. Як наслідок в машини у буквальному сенсі слова зірвало дах. 

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