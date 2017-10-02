Сутички біля АЗС у Києві – за що поліцейським може загрожувати службове розслідування. ВІДЕО
Сутички біля АЗС у Києві – за що поліцейським може загрожувати службове розслідування. ВІДЕО
У столиці скандал довкола АЗС на вулиці Ревуцького переріс у сутички. Тут конфлікт між поліцією та місцевими мешканцями повторювався вже неодноразово. Та цього разу за фактом навіть відкрили кримінальне провадження. Більше дивіться у сюжеті.
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