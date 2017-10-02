В Запоріжжі противники «маршу рівності» погрожували журналістам. ВІДЕО

В Запоріжжі противники «маршу рівності» погрожували журналістам. ВІДЕО

22:45 02.10.2017

В Запоріжжі на вихідних пройшов «марш рівності». Цього разу противники акції були агресивно налаштовані не лише проти учасників ходи, але й щодо журналістів. Так, група молодиків у масках без жодних пояснень оточили знімальну групу телеканалу «Громадське ТБ Запоріжжя» та почали їм погрожувати. Причиною, вочевидь, стало лише те, що медійники проводила зйомку, тобто по суті виконували свої професійні обов’язки. Детальніше, дивіться у сюжеті.

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