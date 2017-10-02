Україну хотіли втягнути в міжнародні конфлікти – зловмисників затримано. ВІДЕО
Україну хотіли втягнути в міжнародні конфлікти – зловмисників затримано. ВІДЕО
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевнив – правоохоронці вже мають докази причетності чоловіків до щонайменше дев’яти злочинів за 2016-2017 рік.
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