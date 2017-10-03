У Запоріжжі в смертельній ДТП загинуло двоє людей. ВІДЕО
У Запоріжжі в смертельній ДТП загинуло двоє людей. ВІДЕО
Страшна ДТП трапилася в Запоріжжі на Оріхівському шосе. Там з невідомих причин легковик «ВАЗ» восьмої моделі чомусь вилетів на узбіччя, де була припаркована вантажівка, і врізався в стоячу машину. Двоє пасажирів «вісімки» загинули на місці. Водій легковика та ще двоє пасажирів отримали тяжкі травми. Наразі правоохоронці ведуть розслідування і з’ясовують, чому «ВАЗ» вилетів з дороги.
І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…
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