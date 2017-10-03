Рішення судів у справі вбивства Павла Шеремета будуть закриті. ВІДЕО
Рішення судів у справі вбивства Павла Шеремета будуть закриті. ВІДЕО
21 вересня з’явилася інформація, що Національна поліція засекретила всі рішення судів у справі вбивства відомого журналіста Павла Шеремета. Міністр внутрішніх справ ці дані підтвердив.
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