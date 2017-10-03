У Києві поліцейські затримали розповсюджувачів дитячої порнографії. ВІДЕО
У Києві поліцейські затримали розповсюджувачів дитячої порнографії. ВІДЕО
Більше року три киянина поширювали інтернетом заборонене відео. Всього правоохоронці вилучили три системні блоки, два жорстких диски…
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
У Києві в кватирі правоохоронці знайшли сховище зброї…
В Полтаві від вогню пожежні врятували двох людей…
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