Правозахисники внесли у «Мапу пам’яті» близько 10 тис. загиблих на Донбасі. ВІДЕО
Правозахисники внесли у «Мапу пам’яті» близько 10 тис. загиблих на Донбасі. ВІДЕО
Правозахисники створили «Мапу пам’яті». Це фактично сайт на якому вони зібрали максимум інформації про загиблих військових та цивільних, у тому числі, і з боку так званих «ЛДНР». Загалом, на онлайн мапі зібрано інформацію про близько 10 тисяч людей, які загинули на Сході України. Подробиці у сюжеті.
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