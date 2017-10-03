Правозахисники внесли у «Мапу пам’яті» близько 10 тис. загиблих на Донбасі. ВІДЕО

Правозахисники створили «Мапу пам’яті». Це фактично сайт на якому вони зібрали максимум інформації про загиблих військових та цивільних, у тому числі, і з боку так званих «ЛДНР». Загалом, на онлайн мапі зібрано інформацію про близько 10 тисяч людей, які загинули на Сході України. Подробиці у сюжеті.