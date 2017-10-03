На Волині через хабарі голову РДА відсторонили від посади. ВІДЕО

На Волині через хабарі голову РДА відсторонили від посади. ВІДЕО

22:15 03.10.2017

Голову Горохівської районної державної адміністрації на Волині Любов Матвєєву відсторонили від посади. Відповідний указ підписав Президент України Петро Порошенко. Більше дивіться у сюжеті. 

І не лише це. Також в огляді хабар.news:

За що директорка на Хмельниччині вимагала хабарі.

У Харкові державний виконавець «погорів» на підношеннях.

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