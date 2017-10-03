На Волині через хабарі голову РДА відсторонили від посади. ВІДЕО
На Волині через хабарі голову РДА відсторонили від посади. ВІДЕО
Голову Горохівської районної державної адміністрації на Волині Любов Матвєєву відсторонили від посади. Відповідний указ підписав Президент України Петро Порошенко. Більше дивіться у сюжеті.
І не лише це. Також в огляді хабар.news:
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