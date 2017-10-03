На Волині через хабарі голову РДА відсторонили від посади. ВІДЕО

Голову Горохівської районної державної адміністрації на Волині Любов Матвєєву відсторонили від посади. Відповідний указ підписав Президент України Петро Порошенко. Більше дивіться у сюжеті.

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