Диверсія та службове недбальство – версія слідства щодо пожежі в Калинівці. ВІДЕО
Диверсія та службове недбальство – версія слідства щодо пожежі в Калинівці. ВІДЕО
Основною версією слідства щодо пожежі на складі боєприпасів в Калинівці є диверсія. Про це заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.
|
03.10.2017 | 23:15
|
03.10.2017 | 22:45
|
03.10.2017 | 22:15
|
03.10.2017 | 21:45
|
03.10.2017 | 21:20
|
03.10.2017 | 21:10
|
03.10.2017 | 20:50
|
03.10.2017 | 20:45
|
03.10.2017 | 11:40
|
03.10.2017 | 07:20
|
03.10.2017 | 07:00
|
03.10.2017 | 06:45
|
03.10.2017 | 06:30
|
02.10.2017 | 23:15
|
02.10.2017 | 22:45
|
02.10.2017 | 22:15
-
- 1 з 858
- ››