У Верховній Раді нарешті схвалили судовий законопроект 6232. ВІДЕО

У Верховній Раді нарешті схвалили судовий законопроект 6232. ВІДЕО

23:15 03.10.2017

У Верховній Раді поставили крапку в тривалих обговореннях змін до судової реформи. Депутати нарешті схвалили законопроект 6232. Його розгляд вважається найдовшим в історії українського парламенту. Адже три тижні знадобилося народним депутатам, аби ухвалити судовий закон. Позаду чотири тисячі правок. Чимало суперечок було навколо гласності судового процесу. Депутати та правозахисники побоювалися, що новий закон може ускладнити доступ громадян до судочинства. 

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