Кошмарна ДТП у Києві забрала життя двох людей. ВІДЕО
Кошмарна ДТП у Києві забрала життя двох людей. ВІДЕО
У Києві на Гостомельському шосе зіштовхнулись два легковики – Опель та Шевроле. Від удару одна з машин злетіла у кювет та перекинулась. Водій Шевроле та пасажир Опеля загинули на місці.
Оператор – М.Шинкар
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