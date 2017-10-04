Кошмарна ДТП у Києві забрала життя двох людей. ВІДЕО

Кошмарна ДТП у Києві забрала життя двох людей. ВІДЕО

07:20 04.10.2017

У Києві на Гостомельському шосе зіштовхнулись два легковики – Опель та Шевроле. Від удару одна з машин злетіла у кювет та перекинулась. Водій Шевроле та пасажир Опеля загинули на місці.

Оператор – М.Шинкар

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